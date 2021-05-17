Перевозки контейнеров на СвЖД с начала года выросли на 5,4%

Фото: СвЖД

В январе-апреле 2021 года на СвЖД во всех видах сообщения было перевезено 149,1 тыс. контейнеров ДФЭ (TEU), что на 5,4% больше, чем за аналогичный период 2020 года. Во внутреннем сообщении отправлено 72,3 тыс. ДФЭ (+5,2%), в экспортном – 76,8 тыс. ДФЭ (+5,6%).

Количество груженых контейнеров, отправленных во всех видах сообщения, выросло на 1,5% и составило 110,3 тыс. ДФЭ (перевезено 1,9 млн тонн грузов, +1,3%), в том числе:

- химикаты и сода – 53,1тыс. ДФЭ (+1,7% к январю-апрелю 2020 года);

- лесные грузы – 12,7 тыс. (рост в 1,3 раза);

- нефть и нефтепродукты – 10,6 тыс. (снижение в 1,3 раза);

- бумага – 9,9 тыс. (-1,4%);

- цветные металлы – 7,3 тыс. (+8,9%);

- черные металлы – 5,7 тыс. (+2%);

- огнеупоры – 2,3 тыс. (рост в 1,3 раза);

- метизы – 1,8 тыс. (+6,6 %).

- строительные грузы – 1,5 тыс. (рост в 1,2 раза).

В целом по сети ОАО «РЖД» во всех видах сообщения в январе – апреле 2021 года было перевезено 2 млн 46,5 тыс. контейнеров ДФЭ (TEU), что на 15,5% больше, чем за аналогичный период 2020 года.

ДФЭ – условная единица измерения вместимости, эквивалентная полезному объему стандартного 20-футового контейнера.