За выходные в лесах Свердловской области потушили больше 30 лесных пожаров

С начала пожароопасного сезона специалистами уже было ликвидировано больше 340 лесных пожаров Фото: Алексей БУЛАТОВ

За выходные в лесах Свердловской области пожарные Уральской базы авиационной охраны лесов потушили больше 30 лесных пожаров. Об этом рассказали в департаменте информационной политики региона.

На сегодняшний день действует 10 лесных пожаров. Восемь из них уже локализованы. Самые большие на сегодняшний день площади горят в Сысертском городском округе и Алапаевском муниципальном образовании.

- Ситуация с лесными пожарами в Свердловской области контролируемая, угрозы населенным пунктам нет, - отметили там.

Всего с начала пожароопасного сезона специалистами уже было ликвидировано больше 340 лесных пожаров.

Напомним, что с 30 апреля в Свердловской области действует особый противопожарный режим. За его нарушение может грозить штраф.