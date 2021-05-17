Гидравлические испытания будут проходить в ночное время Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге сегодня ночью, 17 мая начинаются опрессовки. Гидравлические испытания будут проводиться ночью. При этом горячую воду обещают не отключать.

- Испытания трубопроводов будут проводиться от насосных станций, в ночное время с 23:00 часов до 05:00 часов, без ограничения горячего водоснабжения потребителей, - рассказали в Екатеринбургской теплосетевой компании (ЕТК).

В ЕТК отметили, что если у горожан во время опрессовок отключат горячую воду, то им необходимо обращаться в свои организации ЖКХ (УК, ТСЖ, РЭМП и т.п.).

Напомним, что первый этап гидравлических испытаний продлится до 21 мая.