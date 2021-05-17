ВТБ Лизинг стал партнёром дилера ГАЗ в Курганской области

Фото: предоставлено пресс-службой ВТБ (ПАО) в УрФО и Пермском крае

Благодаря партнерским отношениям с дилером «GAZ Курган» ВТБ Лизинг предлагает своим клиентам машины на выгодных условиях. Например, ГАЗель NEXT с рекомендованной розничной ценой 1 549 900 руб. доступен в лизинг на 3 года с авансом 30%. В течение срока лизинга клиент имеет право на получение вычета налога на добавленную стоимость в размере 20%, а также на уменьшение налога на прибыль в таком же размере за счет отнесения лизинговых платежей на расходы. Более того, клиент может воспользоваться субсидией Минпромторга РФ при приобретении ГАЗели в лизинг, дополнительно получив выгоду в размере 5% при оплате аванса.

ГАЗель NEXT позволяет перевозить до 2,6 тонн грузов. Объем багажного пространства составляет 13,5 м3. АБС позволяет фургону сохранять управляемость в экстремальных условиях. Под пассажирским креслом сделан специальный лючок, позволяющий перевозить длинномеры до 5 метров. Для удобной погрузки и разгрузки есть боковая сдвижная дверь и задние двери, распахивающиеся на 270 градусов. С целью увеличения уровня безопасности пассажиров и водителя кузов ГАЗели NEXT стал жестче, а в конструкцию силовых частей транспортного средства заложили программируемые зоны деформации. Для цельнометаллического фургона предусмотрено два типа двигателей: бензиновый (Cummins ISF 2,8) и дизельный (Evotech 2,7). Оба агрегата работают с 5-ступенчатой механической коробкой.