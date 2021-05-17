Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

В селе Логиново Белоярского городского округа сегодня утром, 17 мая произошел крупный пожар. Огонь охватил надворные постройки возле жилых зданий. Из двух близлежащих двухэтажных жилых домов были эвакуированы 14 человек, в том числе шесть человек выведены из домов спасателями.

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

- В 08:27 поступило сообщение о пожаре в с.Логиново Белоярского городского округа, - рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области. - Пожарно-спасательные подразделения ликвидировали угрозу распространения огня на жилые дома, в 09:42 пожар был локализован.

По данным МЧС, площадь пожара составила 1 000 квадратных метров. Сейчас пожарные продолжают бороться с огнем. На месте работают 18 человек личного состава и восемь единиц спецтехники.

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

К ЧИТАТЕЛЮ

Вы стали свидетелем интересного события? Хотите поделиться своим мнением о важной для города теме? Или сами готовы стать героем публикации в «Комсомолке»? Звоните в «Комсомольскую правду-Екатеринбург». Телефон редакции: (343) 237-25-51

WhatsApp: +7(912) 050-91-07

Электронная почта: kp.ekb@phkp.ru Следите за нами в соцсетях:

Вконтакте - https://vk.com/kp.ekaterinburg

Instagram – https://www.instagram.com/kpekb/

Telegram - https://t.me/kpekb

Facebook - https://www.facebook.com/ural.kp.ru

Одноклассники - https://ok.ru/kp.ekb