Уралец поджег психиатрическую больницу из-за того, что его поставили на учет

Пожар причинил медицинскому учреждению ущерб на сумму больше 434 тысяч рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Каменске-Уральском будут судить мужчину, обвиняемого в поджоге психиатрической больницы. По версии следствия, около 18 часов 20 ноября 2020 года, 22-летний мужчина спрятался в кладовке над лестничным пролетом запасного выхода медучреждения, а затем после ухода сотрудников с помощью легковоспламеняющейся жидкости и спичек, поджег два помещения регистратуры с медицинской документацией на втором этаже. Убедившись, что пламя разгорелось, он сбежал.

- Обвиняемый затаил обиду на сотрудников «Свердловская областная клиническая психиатрическая больница» филиал «Южная психиатрическая больница» в связи с тем, что ему была выдана справка о том, что он состоит на учете, что помешало ему получить удостоверение на право управления транспортными средствами, - рассказали в прокуратуре Свердловской области.

Пожар причинил медицинскому учреждению ущерб на сумму больше 434 тысяч рублей. Вину обвиняемый признал. Уголовное дело рассмотрит Синарский районный суд Каменска-Уральского. Уральцу грозит до пяти лет лишения свободы.