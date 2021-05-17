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Общество17 мая 2021 6:46

В Майской прогулке приняли участие больше 6,5 тысяч екатеринбуржцев

Участники, несмотря на жару, преодолели маршруты 17, 22, 37,5 и 50 километров
Алина СУРИНААлина СУРИНА
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Участники прошли через парк Победы, Шувакишский, Калиновский и Шарташский лесопарки

Участники прошли через парк Победы, Шувакишский, Калиновский и Шарташский лесопарки

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге накануне, 16 мая, прошла Майская прогулка. Участники, несмотря на жару, преодолели маршруты в 17, 22,23, 37,5 и 50 километров.

- По предварительным данным, регистрацию на старте «Майской прогулки» в Екатеринбурге прошли более 6,5 тысяч человек, - рассказали в пресс-службе УрФУ.

Участники, несмотря на жару, преодолели маршруты 17, 22, 37,5 и 50 километров

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Напомним, что в этом году для участников подготовили два тематических маршрута - один из них был приурочен к 75-летию свердловского отделения Русского географического общества, второй - Универсиаде-2023. Участники прошли через парк Победы, Шувакишский, Калиновский и Шарташский лесопарки.