В Майской прогулке приняли участие больше 6,5 тысяч екатеринбуржцев

Участники прошли через парк Победы, Шувакишский, Калиновский и Шарташский лесопарки Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге накануне, 16 мая, прошла Майская прогулка. Участники, несмотря на жару, преодолели маршруты в 17, 22,23, 37,5 и 50 километров.

- По предварительным данным, регистрацию на старте «Майской прогулки» в Екатеринбурге прошли более 6,5 тысяч человек, - рассказали в пресс-службе УрФУ.

Участники, несмотря на жару, преодолели маршруты 17, 22, 37,5 и 50 километров Фото: Алексей БУЛАТОВ

Напомним, что в этом году для участников подготовили два тематических маршрута - один из них был приурочен к 75-летию свердловского отделения Русского географического общества, второй - Универсиаде-2023. Участники прошли через парк Победы, Шувакишский, Калиновский и Шарташский лесопарки.