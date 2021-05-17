Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

В Екатеринбурге накануне вечером, 16 мая, Chevrolet сбил двух подростков на электросамокате. Они катались на нем вдвоем. ДТП произошло на улице Луначарского, 48.

- Установлено, что водитель автомобиля Chevrolet Cruze ,выезжая на улицу Луначарского с прилегающей территории в направлении улицы Шевченко, не обеспечил постоянного контроля за движением транспортного средства и допустил наезд на двух пешеходов на электросамокате, которые двигались слева направо по ходу движения транспортного средства, - рассказали в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.

Мальчиков госпитализировали в больницу. У 17-летнего подростка диагностировали ушиб правой руки, у 15-летнего ушиб правого предплечевого сустава. Мама одного из парней рассказала госавтоинпекторам, что водитель наехал на них, когда выезжал из двора. 56-летний водитель Chevrolet Cruze же утверждает, что подростки сами въехали в его машину.

- Госавтоинспекция Екатеринбурга напоминает, что прокат электросамокатов через приложения разрешается только с 18 лет. Также в целях безопасности на электросамокате разрешается двигаться только одному человеку, - отметили в ГИБДД Екатеринбурга.

Госавтоинпекторы также призывают родителей контролировать досуг своих детей и регулярно проводить беседы по правилам безопасного поведения на дорогах и правилам управления велосипедами и самокатами.

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