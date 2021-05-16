Екатеринбург
Еще
Радио
Екатеринбург
Еще
Радио
Екатеринбург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия16 мая 2021 20:15

Спасатели потушили пожар в СНТ «Луч» под Екатеринбургом

От огня пострадали 13 садовых домов
Юлия СТАЛИНАЮлия СТАЛИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото: предоставлено пресс-службой ГУ МЧС по Свердловской области

Фото: предоставлено пресс-службой ГУ МЧС по Свердловской области

В садовом обществе под Екатеринбургом потушили сильный пожар. Спасателям потребовалось много усилий, чтобы справиться с огнем на площади 1300 квадратных метров. Напомним, 16 мая в 15 часов в СНТ «Луч» загорелись дачные дома. Быстрому распространению огня способствовал ветер и плотная застройка. Но онеборцам удалось остановить пламя.

- Всего от огня пострадали 13 садовых домов и надворные постройки. Проводится проливка и разборка сгоревших конструкций. Информации о пострадавших не поступало, - рассказали в пресс-службе МЧС по Свердловской области.

На пожар стянули 69 спасателей и 23 единицы техники. Сейчас причину возгорания устанавливают пожарные дознаватели.

ЧП