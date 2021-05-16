Свердловская прокуратура разбирается в законности отключения воды в Асбесте

Холодного водоснабжения нет в домах в поселке Красноармейский. Фото: Мария ЛЕНЦ

Свердловская прокуратура устроила проверку после отключения холодной воды в дома поселка Красноармейский под Асбестом. По предварительной информации, в связи с повышением объема водозабора в частном секторе напор воды снижался, поэтому на верхних этажах 4 многоквартирных домов краны не работают. Но чуть позже начальник управления сельских населенных пунктов поселков Белокаменный и Красноармейский администрации Асбестовского городского округа сообщили, что холодная вода вновь появилась в жилых домах.

- В ходе надзорных мероприятий прокуратурой будет дана правовая оценка деятельности администрации муниципалитета и ресурсоснабжающей организации на предмет соблюдения прав граждан на бесперебойное снабжение коммунальными ресурсами надлежащего качества. Будет установлено, в течение какого времени у жителей домов в пос. Красноармейский отсутствовало холодное водоснабжение, что предпринималось администрацией муниципалитета, был ли организован подвоз воды, - сообщает пресс-служба прокуратуры по Свердловской области.

После окончания проверки прокуратура вынесет свой вердикт.