В Серове в лобовом столкновении погиб мужчина

Трагедией обернулась авария на трассе под Серовом 16 мая. В семь утра там погиб водитель «девятки», еще двое пострадали. На 1-ом километре автодороги «Сосьва-Восточный» «Шевроле Лачетти» выехала на встречную полосу и врезалась с ВАЗ-2109.

- В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля "ВАЗ - 2109" скончался на месте до прибытия бригады скорой медицинской помощи. В автомобиле "Шевроле Лачетти" пострадали два человека: водитель транспортного средства госпитализирован в Серовскую городскую больницу с многочисленными травмами и 25 - летний пассажир, сидящий на заднем пассажирском сидении, с переломом запястья, закрытой черепно - мозговой травмой, сотрясением головного мозга доставлен в больницу п. Сосьва, - рассказали в пресс-службе ГИБДД Свердловской области.

В иномарке кроме водителя находились еще три человека. Все они были не пристегнуты.

После аварии что компания на «Шевроле» катались всю ночь. Когда рассвело, они поехали к мосту, где и случилось ДТП. У водителя взяли кровь, чтобы проверить на алкоголь. Известно, что в 2018 году его уже лишали прав за нетрезвое вождение.

У погибшего водителя остались жена и трое детей.