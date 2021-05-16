Огонь в садах под Екатеринбургом перекинулся еще на семь домов

Фото: предоставлено пресс-службой ГУ МЧС по Свердловской области

Количество домов при пожаре в СНТ «Луч» на 5-м километре Чусовского тракта под Екатеринбургом увеличилось до 13. С серьезным пожаром пытаются справиться 56 огнеборцев и 18 единиц техники, сообщают в МЧС. По данным ведомства огонь быстро распространяется из-за сильного ветра, жаркой погоде и плотной застройке. Площадь пожара составляет 1400 квадратных метров.

- Для координации действий сил и средств пожарной охраны на месте пожара создан штаб пожаротушения. Для подачи воды проложено две магистральные линии от пожарного водоема протяженностью 1 километр, - комментируют в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

Тушение пожара продолжается, информации о пострадавших не поступало.