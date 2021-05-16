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Здоровье16 мая 2021 12:22

В Свердловской области за последние сутки еще 10 человек скончались от коронавируса

Общее число людей, скончавшихся от Covid-19, 3 262
Юлия СТАЛИНАЮлия СТАЛИНА
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Кроме того, сейчас в больницах Свердловской области 269 человек с подтвержденным диагнозом Covid-19 находятся в тяжелом состоянии.

Кроме того, сейчас в больницах Свердловской области 269 человек с подтвержденным диагнозом Covid-19 находятся в тяжелом состоянии.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Свердловской области от коронавирса скончались еще 10 человек. Эти данные за последние сутки на 16 мая 2021 года. Как сообщает оперштаб региона, общее число смертельных случаев - 3 262.

Кроме того, сейчас в больницах Свердловской области 269 человек с подтвержденным диагнозом Covid-19 находятся в тяжелом состоянии.

- 139 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 100 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в больницы региона, составляет 1 457. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии, - сообщает оперштаб Свердловской области.

Напомним, 16 мая подтвердили еще 101 новый случай. К сегодняшнему дню общее число случаев коронавируса 87 799 человек.

Коронавирус Covid-19