В уральскую колонию пытались пронести сим карты в сливочном сыре

Фото: пресс-служба ГУФСИН по Свердловской области

В Тавдинскую тюрьму пытались пронести посылку с сим картами. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области. Посылка предназначалась для осужденного из ИК-26.

- Были обнаружены и изъяты 5 SIM-карт, спрятанные в двух пачках сливочного сыра.

Запрещенные предметы предназначались для осужденного М, отбывающего наказание по «наркотической» статье 228.1 ч.3 Уголовного кодекса РФ к 8 г. 2 месяцев лишения свободы, - рассказывают в ведомстве.

Посылка изъята, а заключенного могут привлечь к ответственности.