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Общество16 мая 2021 9:21

«Комфортные 16 градусов сменились на плюс 30»: сотни екатеринбуржцев вышли на «Майскую прогулку»

Участникам предстоит преодолеть маршруты 17, 22, 37,5 и 50 километров
Юлия СТАЛИНАЮлия СТАЛИНА
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Участникам предстоит преодолеть маршруты 17, 22, 37,5 и 50 километров.

Участникам предстоит преодолеть маршруты 17, 22, 37,5 и 50 километров.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге стартовала «Майская прогулка». Первые участники вышли на дистанцию уже в 9:00 возле Уральского государственного педагогического университета на проспекте Космонавтов. Три дистанции - 17, 22, 37,5 и 50 километров.

На сайте выдают карты.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Когда мы стартовали, было около трехсот человек. Комфортные 16 градусов быстро превратились в плюс 30. Очень жарко, - поделилась участница Ирина, которая намерена пройти 50 километров.

На маршруте есть возможность отдохнуть, в этих пунктах есть чай, пряники, туалеты и стулья. Участникам дают цветную карту, чтобы они не потерялись.

Первые участники вышли на дистанцию уже в 9:00 возле Уральского государственного педагогического университета на проспекте Космонавтов.

Фото: Алексей БУЛАТОВ