Уральские спасатели потушили крупный пожар в Пионерском микрорайоне

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области

В Екатеринбурге спасатели несколько часов не могли потушить крупный пожар в Пионерском микрорайоне. 15 мая на улице Учителей горели надворные постройки площадью 2500 квадратных метров. Пожар ликвидировали только к 00:51.

- Огнём уничтожены 16 надворных построек, 2 гаражных бокса и пилорама. На первоначальном этапе тушение пожара осложнялось плотной застройкой, высокими температурами, сильным задымлением и большой горючей нагрузкой. Информация о пострадавших не поступала, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

Причину пожара устанавливают. К расследованию подключилась свердловская прокуратура.