Прокуратура разберется в обстоятельствах крупного пожара на Пионерке

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Прокуратура Орджоникидзевского района взяла на контроль расследование причин крупного пожара на улице Учителей. На место происшествия выехал исполняющий обязанности прокурора Орджоникидзевского района Илья Щипанов. Прокуратура запросила данные о количестве граждан, зарегистрированных по месту жительства или месту пребывания в уничтоженных огнем строениях.

- По предварительным данным, площадь пожара составила около 2,5 тыс. квадратных метров. Предварительно, огнем повреждены объекты на промплощадке, а также порядка 12 строений в садоводческом товариществе, - сообщают в пресс-службе в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

В ходе надзорных мероприятий прокуратура даст оценку соблюдению жилищных прав граждан, чье жилье было уничтожено огнем, в том числе в части обеспечения маневренным жильем.