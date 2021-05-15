Крупный пожар на улице Учителей удалось локализовать

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Пожарным удалось локализовать крупный пожар на улице Учителей. Общая площадь возгорания составила две с половиной тысячи квадратных метров. Всего огнем уничтожено 16 надворных построек, два гаражных бокса, а также пилорама.

- На месте продолжают тушить пожар 24 единицы пожарно-спасательной техники, 60 человек личного состава, - сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области.

Напомним, первое сообщение о возгорании спасатели получили в 19:49. Пожарные, которые тушат возгорание на улице Учителей, работают в дыхательных аппаратах из-за высокой температуры и плотной задымленности.