Есть угроза для личного состава: в Екатеринбурге продолжают тушить крупный пожар

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Спасатели Екатеринбурга продолжают тушить крупный пожар, который вспыхнул на Пионерке в 19:49. По последней информации на площади две тысяч квадратных метров горятпилорама, надворные постройки в садовом товариществе, гаражные боксы. Из-за наличия в гаражных боксах газовых баллонов существует угроза для личного состава.

- На пожаре работают 5 звеньев газодымозащитной службы. Для уточнения площади пожара и разведки используется беспилотный летательный аппарат, - сообщают в ГУ МЧС по Свердловской области.

Сейчас на пожаре задействованы 24 единицы пожарно-спасательной техники, 60 человек личного состава. Напомним, возгорание начиналось с 300 квадратных метров, однако затем его площадь стремительно разрослась.