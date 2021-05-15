Спасатели работают в дыхательных аппаратах: площадь пожара на Пионерке увеличилась до двух тысяч «квадратов»

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Пожарные, которые тушат возгорание на улице Учителей, работают в дыхательных аппаратах из-за высокой температуры и плотной задымленности. Для защиты гаражных боксов пожарные с помощью бензореза вскрывают железные двери помещений.

- По последним данным площадь возгорания увеличилась, теперь она составляет две тысяч квадратных метров, - сообщают в ГУ МЧС по Свердловской области.

Напомним, пожар на улице Учителей начался в 19:49 по местному времени. Изначально площадь возгорания составляла 300 «квадратов». В тушении задействованы 22 единицы пожарно-спасательной техники, 57 человек личного состава.