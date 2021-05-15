В Екатеринбурге площадь пожара на Пионерке выросла до полутора тысяч квадратных метров

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

В Екатеринбурге площадь пожара на улице Учителей выросла до полутора тысяч метров. Изначально спасатели сообщали о 300 квадратных метрах возгорания. Горит административное здание, а также строительные материалы.

- Тушение пожара осложняется плотной застройкой и быстрым распространением огня.На данный момент на месте работают 22 единицы пожарно-спасательной техники, 57 человек личного состава, - сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области.

Напомним, пожарные получили сигнал в 19:49 по местному времени. Информации о пострадавших пока не поступало. Очевидцы сообщают, что в горящем здании находятся газовые баллоны. Существует угроза взрыва.