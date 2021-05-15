В Первоуральске приставы арестовали Land Rover должника, который не платил налоги

Фото: УФССП по Свердловской области

В Первоуральске местный житель едва не лишился дорогого внедорожника LandRover из-за задолженности по налогам в размере 130 тысяч рублей. Мужчине приходили повестки, в которых сообщалось, что ему необходимо погасить задолженность, однако делать этого он не спешил.

- В Первоуральское отделение судебных приставов поступил исполнительный документ о взыскании задолженности по налогам, на основании которого быловозбуждено исполнительное производство. Судебный пристав уведомил об этом должника, установив ему срок для добровольной оплаты задолженности, - сообщили в УФССП по Свердловской области.

Чуть позже судебным приставам стало известно, что мужчина владеет дорогой иномаркой, которую арестовали в счет долг и эвакуировали на штрафстоянку. В этот же день мужчина погасил весь свой долг.