В Нижнем Тагиле четырехлетний малыш выпал из окна многоквартирного дома

Малыша госпитализировали в центральную городскую больницу № 1, а позже туда вызвали вертолет Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Нижнем Тагиле четырехлетний ребенок выпал из окна многоквартирного дома на улице Ильича. Малыша госпитализировали в центральную городскую больницу № 1, а позже туда вызвали вертолет, чтобы эвакуировать маленького пациента. Об этом сообщает местное издание ТагилСити.

- Инспекторы по делам несовершеннолетних начали проверку, в ходе которой выяснилось, что мама детей на кухне готовила обед, в это время окно было открыто на проветривание, - сообщают в пресс-службе МУ МВД России «Нижнетагильское».

Мать отлучилась на несколько минут, а когда вернулась, то увидела, что окно открыто, москитная сетка отсутствует. Выглянув на улицу, женщина увидела под окнами малыша.