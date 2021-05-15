В Екатеринбурге на складе древесины вспыхнул крупный пожар

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

В Екатеринбурге на улице Коммунистической вспыхнул крупный пожар на открытой площадке, где хранилась древесина. Сообщение о пожаре поступило в 15:55 по местному времени. Когда спасатели прибыли на место, оказалось, что площадь пожара составляет 500 квадратных метров.

- Существовала угроза распространения огня на складское помещение. Тушение пожара осложнялось большой горючей нагрузкой и удалённостью водоисточников от места возгорания. Пожарными был организован подвоз воды. Пострадавших нет, отметили в ГУ МЧС по Свердловской области.

Пожар локализовали в 16:40, открытое горение потушили еще через 15 минут. В тушении были пожара задействованы 6 единиц техники, 23 человека личного состава.