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Происшествия15 мая 2021 15:55

Под Алапаевском сгорели три склада пилорамы

Площадь пожара составила 550 квадратных метров
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

В поселке Асбестовый под Алапаевском сгорело помещение частной пилорамы, пламя вспыхнуло на территории трех складов с пиломатериалами. Площадь пожара составила 550 квадратных метров, огонь быстро распространялся, поэтому появилась угроза перемещения возгорания на рядом расположенные здания.

- Благодаря слаженным действиям подразделений пожарной охраны в течение полутора часов удалось не допустить дальнейшего распространения огня и локализовать пожар, - сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области.

Через три часа после тревожного сигнала о возгорании спасатели ликвидировали открытое горение. Пострадавших на пожаре нет. В тушении пожара задействованы восемь единиц пожарной техники и 22 человека личного состава. Причина пожара устанавливается.

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