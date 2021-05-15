Под Алапаевском сгорели три склада пилорамы

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

В поселке Асбестовый под Алапаевском сгорело помещение частной пилорамы, пламя вспыхнуло на территории трех складов с пиломатериалами. Площадь пожара составила 550 квадратных метров, огонь быстро распространялся, поэтому появилась угроза перемещения возгорания на рядом расположенные здания.

- Благодаря слаженным действиям подразделений пожарной охраны в течение полутора часов удалось не допустить дальнейшего распространения огня и локализовать пожар, - сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области.

Через три часа после тревожного сигнала о возгорании спасатели ликвидировали открытое горение. Пострадавших на пожаре нет. В тушении пожара задействованы восемь единиц пожарной техники и 22 человека личного состава. Причина пожара устанавливается.