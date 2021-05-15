В Нижнем Тагиле озеленили экопарк на Муринских прудах

Фото: пресс-служба мэрии Нижнего Тагила

В Нижнем Тагиле городские власти и волонтеры приняли участие в озеленении экопарка на Муринских прудах. В этом году здесь высадят 220 деревьев разных пород, более двух тысяч кустарников и досеять траву на газонах.На площадке со стороны Уральского проспекта установлены три топиарные фигуры мамонтов.

- Мероприятия по благоустройству общественных пространств Нижнего Тагила набирают обороты и активными сторонниками этого процесса все чаще становятся жители, заинтересованные в позитивных изменениях окружающей среды, - передает слова Владислава Пинаева пресс-служба мэрии Нижнего Тагила.

Напомним, что идею превратить заброшенную территорию в парк, где смогут с пользой проводить время тагильчане, впервые высказали родители и дети открытой в 2019 году школы № 100.