В Екатеринбурге разыскивают 64-летнего глухонемого мужчину

Фото: поисковый отряд "ЛизаАлерт"

В Екатеринбурге волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт» разыскивают 64-летнего Плесовских Анатолия Михайловича. Мужчина вышел из дома еще 8 мая, с тех пор его никто больше не видел, информации об его местонахождении нет. Пропавший нуждается в медицинской помощи, он является инвалидом, не слышит и не говорит.

- Приметы пропавшего: рост: 160 сантиметров, нормальное телосложение, седы волосы, серо-голубые глаза, - рассказывают волонтеры «ЛизаАлерт».

На момент пропажи был одет в светло-серую ветровку, тесные спортивные штаны, черную бейсболку.

Если вы знаете, где может находиться Анатолий Михайлович, сообщите по номеру 88007005452 или по единому телефону экстренных служб «112».