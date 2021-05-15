На следующей неделе в Свердловской области жара немного спадет Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловскую область и Екатеринбург пришла аномальная жара. Столбики термометров поднимаются выше +30 градусов. По данным синоптиков, такая погода продержится еще как минимум до понедельника.

- На следующей неделе кое-где (в основном на севере Свердловской области) пройдет кратковременный дождь, возможна гроза, жара спадет на 5-8 градусов: ночью 18-19 мая ожидается 9-14 градусов, днем 21-26 градусов, - рассказали в Уральском гидрометцентре.

Отметим, что на минувшей рабочей неделе температура воздуха в Екатеринбурге установила два суточных рекорда: 13 мая повысилась до 29,3 градусов (на 0,1 градус выше прежнего суточного максимума 1974 года), а 14 мая днем столбики термометров показали 30,9 градусов (на 0,6 градусов выше прежних 30,3 - 2014 года).