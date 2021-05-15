В Серове полицейские поймали наркомана за рулем автомобиля

В конце 2020 года ему назначали 400 часов обязательных работ и запретили водить авто Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Серове будут судить молодого человека, который сел за руль в состоянии наркотического опьянения. Парня поймали в середине февраля, тогда инспекторы ДПС во время патрулирования заметили подозрительный ChevroletCruze. Во время досмотра авто выяснилось, что водитель ехал забирать закладку.

- Закладка по имеющимся координатам в лесном массиве была обнаружена и изъята. Экспертиза определила, что это метилэфедрон, массой 0,403 грамма, - сообщили в ГУ МВД России по Свердловской области.

Ранее мужчина уже привлекался к ответственности за пьяное вождение. В конце 2020 года ему назначали 400 часов обязательных работ и запретили водить авто в течение 2.5 лет. Молодой человек проигнорировал наказание, теперь ему грозит до трех лет лишения свободы.