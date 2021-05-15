В Екатеринбурге жители Мичуринского микрорайона выступили против вырубки леса

Фото: паблике Вконтакте ЖК "Мичуринский"

В Екатеринбурге жители жилого комплекса «Мичуринский» протестуют против вырубки леса на окраине микрорайона. По задумке архитекторов в этом месте должны появиться бани и теплые беседки, это коммерческий проект местных предпринимателей, из-за чего здесь уже начали рубить деревья.

- В лесу со стороны паркинга начались какие-то работы! Вырубают лес! Геодезическое оборудование! Местами по лесу лежат кучи щебня! Какие-то колышки вбиты! Там уже отметки под беседки и уже под одну сделано все, - пишут неравнодушные жильцы в социальных сетях.

Горожане решили отстаивать лес, поэтому создали инициативную группу, в состав которой должны войти юристы. Также жильцы определят перечень органов, куда будут направлены обращения для проведения проверки правомерности действий собственника участка в лесополосе. Планируется выпустить и расклеить коллективные обращения.