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Общество15 мая 2021 10:08

Инспекторы ДПС Екатеринбурга призывают горожан отказаться от дальних поездок из-за жары

В городе и регионе установилась аномально теплая погода
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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Фото: отделение пропаганды ГИББД Екатеринбурга

Фото: отделение пропаганды ГИББД Екатеринбурга

Инспекторы ДПС Екатеринбурга порекомендовали водителям региона отказаться от дальних поездок в ближайшие выходные и быть осторожными за рулем из-за установившейся аномальной жары. Владельцам машин советуют заранее проверить техническое состояние своего транспорта.

- Жаркая погода расслабляет и притупляет внимание, в итоге повышается риск уснуть за рулем. Водитель может слегка закрыть глаза, и в этот момент нечаянно выехать на встречку, - предупреждают в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.

Если поездки всё-таки не избежать, в дорогу необходимо брать прохладительные напитки и проветривать салон авто. Также ни в коем случае нельзя оставлять в машине без присмотра маленьких детей и животных. При возникновении чрезвычайной ситуации необходимо звонить по номеру Единой службы спасения «112»