В Екатеринбурге спасатели проверяют водоемы, в которых запрещено купаться

Спасатели напомнили, что на жаре вода - это не только свежесть, но и источник опасности Фото: Влад КОМЯКОВ

Екатеринбурге сотрудники МЧС провели рейд по водоемам, где купание запрещено. Спасатели совместно с полицейскими патрулировали акваторию Верх-Исетского пруда. Со всеми отдыхающими провели беседу о правилах безопасности, особое внимание обратили на детей, которые плескались в воде недалеко от берега. Родителям малышей объяснили, что достаточно всего пары минут, чтобы случилось непоправимое.

- Граждане, которые пренебрегают аншлагами «Купание запрещено», установленными на берегах водоемов, могут быть привлечены к административной ответственности в виде штрафа до 5000 рублей, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

Спасатели напомнили, что на жаре вода - это не только свежесть и прохлада, но и источник опасности. В прошлом году за время купального сезона на водоемах региона утонули 84 человек, из них 16 детей.