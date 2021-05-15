Пришлось выбить стекло: в Березовском волонтеры спасли собаку, запертую в машине на жаре

Фото: фонд "Зоозащита"

В Березовском волонтеры фонда «Зоозащита» спасли собаку, которую неизвестные заперли в машине без еды и воды и оставили ее умирать на жаре. На автомобиле даже не было номеров, поэтому найти ее владельца оказалось проблематично. Местные жители рассказали, что она стоит во дворе еще с минувшей зимы:

- Учитывая обстоятельства, то, что машина стоит на солнцепеке, волонтерами было принято решение выбить стекла автомобиля и вызволить пса. Как показывает практика, для животного достаточно немного времени, чтобы погибнуть при таких обстоятельствах, рассказывают в фонде «Зоозащита».

Волонтеры во время разговора с экстренными службами предупредили, что будут действовать по обстоятельствам, если увидят, что есть угроза жизни собаки. Добровольцы хотят привлечь хозяина к ответственности за жестокое обращение с животными. А четвероногому ищут новый дом.