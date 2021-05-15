В Екатеринбурге иномарка сбила трехлетнюю девочку на самокате

Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

В Екатеринбурге на улице Билимбаевской вечером 14 мая водитель иномарки сбил ребенка на самокате. Трехлетнюю девочку госпитализировали с ушибами мягких тканей голени. Прибывшие на место полицейские выяснили, что владелец Mitsubishiне уступил дорогу пешеходу при повороте налево.

Мама ребенка рассказала, что шла по улице с двумя детьми трех и одного года с прогулки. Ее старшая дочь ехала на самокате, подойдя к перекрестку, она не стала ждать и выехала на оживленный перекресток. Женщина даже не успела среагировать на происшествие.

- Машиной MitsubishiGalantуправлял 43-летний мужчина, имеющий стаж управления транспортным средством шесть лет. Автоинспекторам он пояснил, что двигался с небольшой скоростью, а ребенка на самокате не заметил, - сообщили в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

Инспекторам ДПС предстоит выяснить, из-за чего на самом деле произошла авария, сейчас все обстоятельства случившегося выясняются.