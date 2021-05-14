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Общество14 мая 2021 19:52

В Екатеринбурге на три месяца закроют участок на улице Советской

С 3 июня по 15 сентября тут пройдут ремонтные работы
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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Перекрытие также повлечет за собой закрытие на указанном участке движения троллейбусов

Перекрытие также повлечет за собой закрытие на указанном участке движения троллейбусов

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге на три месяца закроют движение транспорта по улице Советской. Здесь будет проводить работы теплосетевая компания. Планируется, что предупреждающие знаки установят от дома № 55 до пересечения с улицей Июльской с 3 июня по 15 сентября.

- Это необходимо в связи с модернизацией тепловых сетей М-37. Перекрытие также повлечет за собой закрытие на указанном участке движения троллейбусов, - сообщают в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Дорожные рабочие просят граждан с пониманием отнестись к временным ограничениям и заранее планировать свой маршрут передвижения. Карта перекрытий участков города доступна на официальном сайте уральской столицы.