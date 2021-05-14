Огонь перекинулся быстро: на Урале сгорел жилой дом и помещения по соседству

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

В поселке Черноисточник Горноуральского городского округа частный дом. Из-за деревянной конструкции огонь быстро распространился на надворные постройки и два нежилых помещения по соседству. Сообщение о возгорании спасатели получили в 13:27 по местному времени. Первое подразделение прибыло на место уже через восемь минут.

- Немногим больше часа потребовалось огнеборцам, чтобы локализовать пожар на площади 600 квадратных метров. В 14:48 открытое горение на пожаре ликвидировано. Для координации действий сил и средств пожарной охраны на месте был развернут штаб пожаротушения, - сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области.

Информации о пострадавших на пожаре не поступало. В тушении были задействованы восемь единиц пожарной техники и 20 человек личного состава. Причина пожара устанавливается.