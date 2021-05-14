Не уступил дорогу: в Екатеринбурге в столкновении Toyota и Lada пострадал ребенок

Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

В Екатеринбурге недалеко от торгового центра Park House, расположенного на улице Сулимова, произошла авария, в которой пострадала семилетняя девочка. Прибывшие на место ДТП инспекторы установили, что внедорожник Toyota Land Cruiser при повороте налево не уступил дорогу Lada Priora.

- Ребенок перевозился в детском удерживающем устройстве, благодаря чему тяжелых травм не получил. С ушибом грудной клетки девочка доставлена в 9 ДМБ, где ей оказана медицинская помощь, - сообщили в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.

Известно, что отечественный автомобиль двигался со стороны улицы Вилонова. Из-за столкновения машины получили механические повреждения. Инспекторам ДПС предстоит выяснить, из-за чего произошла авария.