В Екатеринбурге инспекторы ДПС поймали пять нарушителей с помощью мобильного приложения

Фото: УГИБДД по Свердловской области

В Екатеринбурге инспекторы ДПС провели рейды, чтобы выявить водителей, которые садятся за руль без прав, а также владельцев авто, которые не зарегистрированы в ГИБДД. Экипажи появились на перекрестке улиц Серафимы Дерябиной и Шаумяна, Вильгельма Де Геннина и Краснолесья.

Примечательно, что полицейские использовали специальное приложение для смартфона, которое сообщало, что перед инспекторами нарушитель.

- За два часа рейда сотрудники получили более 15 специальных уведомлений от системы мобильного приложения. В пяти случаях информация подтвердилась, - сообщили в управлении ГИБДД по Свердловской области.

В отношении водителей, которые сели за руль без прав, составлены протоколы, им грозит крупный штраф. Те, кто не зарегистрировал свой авто, также ответят по закону.