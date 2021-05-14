Не хватило дистанции: В Екатеринбурге Volkswagen въехал в ВАЗ

Фото: УМВД России по Екатеринбургу

В Екатеринбурге на пересечении улиц Чкалова и Бардина произошла авария с участием трех автомобилей. Предварительно установлено, что водитель Volkswagen въехал в ВАЗ-2111, который ехал впереди. От удара отечественную легковушку отбросило на BMW, стоявший на перекрестке. С места ДТП в больницу отвезли трехлетнего пассажира Лады, малыш ехал в детском кресле, поэтому отделался только ушибами. Также сама машина получила значительные повреждения.

- Автомашиной Volkswagen управлял 60- летний водитель, имеющий стаж управления транспортными средствами 36 лет. С его слов, ему не хватило расстояния для совершения торможения, - сообщают УМВД России по Екатеринбургу.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, им предстоит выяснить, из-за чего на самом деле произошла авария. Сами участники ДТП проходят медицинское освидетельствование на состояние опьянения.