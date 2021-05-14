В Нижнем Тагиле именинник на юбилее убил родственницу

Теперь дело расследует СКР Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле 45-летний мужчина на собственном дне рождения убил свою родственницу. Трагедия произошла 8 мая 2021 года в одном из домов по улице 9 января. Тагильчанину Следственным отделом по Дзержинскому району предъявлено обвинение.

Дело было так: в тот день к мужчине приехали в гости шесть родственников, чтобы отметить его 45-летие. После застолья пять человек легли спать, а именинник продолжить банкет в одиночестве.

В какой-то момент мужчина взял нож и убил спящую 50-летнюю родственницу. После этого хозяин дома вышел на улицу и там уснул. От ранений женщина погибла на месте ЧП. О преступлении стало известно, когда люди с утра проснулись.

- В ходе следственных и оперативно-разыскных мероприятий была установлена причастность к содеянному 45-летнего юбиляра, который в силу алкогольного опьянения не смог внятно пояснить причину своего поступка. Сейчас по уголовному делу продолжается выполнение необходимых следственных действий, - рассказывают в пресс-службе СКР.

По словам начальника пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, мужчина, проснувшись, осознал, что сделал и сам сдался в полицию.

- Сведения о совершенном преступлении к тому моменту уже имелись у сыщиков, и мужчину, столь загадочно исчезнувшего со своего юбилея, закончившегося кровавым финалом, полицейские уже разыскивали. Теперь горе-юбиляру предстоит держать ответ перед судом, - рассказывает полковник Валерий Горелых.