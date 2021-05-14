Закончен прием документов для участия в предварительном голосовании

Фото: предоставлено пресс-службой партии "Единая Россия"

Свердловский региональный организационный комитет закончил прием документов от кандидатов предварительного голосования. Подано 646 заявлений.

Регистрация избирателей продлится до 28 мая включительно на сайте PG.ER.RU

Само предварительное голосование пройдет с 24 по 30 мая. Итоги процедуры подведут 1 июня. После этого списки кандидатов «Единой России» утвердит Съезд партии, который состоится в июне.

На данный момент уже более четырех миллионов избирателей зарегистрировались на предварительное голосование «Единой России» по всей стране. Это почти 4% от общего числа избирателей в стране, отметила член федерального оргкомитета предварительного голосования, сопредседатель Центрального штаба ОНФ Елена Шмелева. По ее словам, это свидетельствует о повышающемся интересе людей к партийной процедуре отбора.