Имеет проблемы со слухом: в Билимбае пропала 14-летняя девочка

Фото: поисковый отряд «ЛизаАлерт»

В поселке Билимбай пропала 14-летняя Елена Иванова. Ее поисками занимаются волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт». 13 мая девочка вышла из дома до магазина и не вернулась. Известно, что у подростка имеются проблемы со слухом, она плохо слышит и не говорит.

- Приметы пропавшей: рост 165 сантиметров, нормальное телосложение, темно-русые волосы, карие глаза, - рассказывают добровольцы. В момент пропажи была одета в красную блузку, черную юбку, черные кроссовки.

Также поисками пропавшей занимаются полицейские Первоуральска.

- Составлена ориентировка пропавшей, на розыск несовершеннолетней ориентированы все наряды комплексных сил полиции, ранее несовершеннолетняя не уходила с постоянного места жительства, - сообщили в отделе МВД России по Первоуральску.

Если вы знаете, где может находиться несовершеннолетняя Елена Иванова, сообщите по номеру 88007005452, по телефону экстренных служб 112 или 8-(343)-9-64-82-21; 8(343) 358-71-61.