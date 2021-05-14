Легендарный танк Т-34 вернут ко входу парка Победы

Фото: екатеринбургская городская Дума

В Екатеринбурге ко входу парка Победы вернут танк Т-34. В администрации уже ищут инвестора, который будет содержать этот гусеничный транспорт. Вопросом занимаются региональное министерство культуры, а также местные депутаты.

- Нам важно добиться того, чтобы Т-34 вернули ко входу в парк. Он является символом Великой Победы. К тому же, 2021 год считается знаковым: исполняется 80 лет со дня начала Великой Отечественной войны», – сказал Председатель Екатеринбургской городской Думы Игорь Володин.

Легендарный Т-34 стоял на улице Кировградской в течение 24 лет. В 2018 году всю военную технику перевезли на реставрацию в фондохранилище Свердловского областного краеведческого музея О. Е. Клера. На место объект не вернули, так как не были соблюдены требования закона по его содержанию вне музея, в том числе по страхованию

Кстати, во время войны на территории парка Победы находилась «танковая дорога». По ней военная техника, собранная на «Уралмашзаводе», проходила обкатку перед отправлением на фронт.