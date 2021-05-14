Кешбэк за детский отдых в России начинает работать

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Мерой поддержки в 2021 году смогут воспользоваться почти 400 тысяч человек. Правительство уже выделило на программу 5 млрд рублей. Необходимые нормативные акты для организации кешбэка родителям проходят финальное согласование, сообщила ER.RU координатор партпроекта «Крепкая семья», первый заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Ольга Окунева.

- Ростуризм уже подготовил необходимые документы. «Единая Россия» находится в постоянном контакте с Правительством по этому вопросу, и следит за тем, чтобы программа заработала до начала активного туристического сезона. В партию обращаются родители, которые хотят купить путевки в детские лагеря, рассчитывая вернуть часть потраченных средств. Организации, занимающиеся детским отдыхом, ждут требований к ним со стороны исполнительной власти. Им нужно успеть внести необходимые изменения в свои документы, чтобы стационарные лагеря и базы отдыха приняли участие в программе, — сказала Ольга Окунева.

В свою очередь, председатель движения «Совет матерей России», эксперт ОНФ Татьяна Буцкая подчеркнула, что «детский» туристический кешбэк будет крайне востребован.

- Мера поддержки очень актуальна. Родители ждут появления реестра лагерей, чтобы понимать, куда отправить детей. Хочется не просто получить финансовую помощь, но и понимание, что государство рекомендует этот лагерь: он уже проверен и безопасен, — сказала Татьяна Буцкая.

Региональный координатор партпроекта «Крепкая семья» в Свердловской области Владимир Власов отметил системную поддержку семей с детьми на протяжении всего периода пандемии.

- В мае прошлого года Президент при полном содействии «Единой России» принял решение поддержать дополнительными выплатами семьи с детьми. Тогда это была единовременная выплата на детей от 3 до 15 лет, а также ежемесячные выплаты на детей от 3 до 7 лет, предназначенные для семей, у которых доход не превышал один МРОТ. Сейчас мы видим, как Президент поддержал предложения партии, касающиеся помощи семьям для оздоровления детей, а также по увеличению выплат беременным женщинам, находящимся в трудной жизненной ситуации, - сообщил он. – Уверен, что возврат половины стоимости путевки за детский отдых позволит оздоровить в лагерях больше ребят, в том числе и из нашей области.

Напомним, в ходе ежегодного Послания Федеральному Собранию Президент России Владимир Путин предложил ряд мер по повышению доступности туристических поездок, в том числе – поддержал инициативу «Единой России» распространить частичный возврат стоимости на путевки в детские лагеря, с которой партия вышла в марте этого года. Президент поручил организовать программу к 15 мая. Эта мера, отмечали в партии, поможет оздоровительным организациям получить господдержку, а родителям – организовать детям отдых после долгого вынужденного нахождения дома во время пандемии.