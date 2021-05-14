Фото: МЧС по Свердловской области

В Екатеринбурге пожарные локализовали огонь в многоэтажке на Шейкмана, 19. Тушение пожара продолжается. По данным МЧС, огонь распространился на площади 500 квадратных метров.

- Принимаются все меры для ликвидации открытого горения. Тушение осложняется плотной задымленностью, на месте пожара работают шесть звеньев газодымозащитников. Для подачи воды на кровлю здания задействованы два коленчатых подъемника и три автолестницы. На месте пожара продолжает функционировать штаб пожаротушения, - рассказали в МЧС по Свердловской области.

Для ликвидации пожара привлечены от РСЧС 75 человек и 22 единицы техники, в том числе от МЧС России - 61 человек и 17 единиц техники. На месте пожара продолжает действовать штаб пожаротушения. С жильцами работают психологи Уральского филиала Центра экстренной психологической помощи МЧС России.

С жильцами работают психологи Фото: Алексей БУЛАТОВ

Напомним, что пожар начался в начале второго часа дня. По предварительным данным, пламя вспыхнуло на чердаке дома, после чего огонь стал распространяться по кровле и перекинулся на одну из квартир на верхнем этаже. Из горящего дома пожарные с помощью дыхательных аппаратов по задымленной лестнице вывели четырех человек. Из них - двое инвалидов, которые не могут передвигаться самостоятельно. Данным о пострадавших нет.