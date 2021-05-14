Пожарные спасли кота, который прятался на чердаке горящего дома на Шейнкмана

Животное пыталось спрятаться от огня и едва не погибло. Фото: Алексей БУЛАТОВ

На улице Шейнкмана в Екатеринбурге сегодня загорелся один из старейших домов города, построенный еще в 1934 году. Пламя распространялось по крыше и перекинулось на одну из квартир на верхнем этаже. Никто из людей не пострадал - всем удалось выйти. Но в огне едва не погиб черный кот, живший в одной из квартир.

- Его спасатели вынесли и откачали, - рассказала Арина, очевидец.

Добавим, что огонь распространился на площадь в 500 квадратных метров.