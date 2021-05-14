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Происшествия14 мая 2021 13:57

Пожарные спасли кота, который прятался на чердаке горящего дома на Шейнкмана

Его удалось откачать
Авторы (2):
Данил СВЕЧКОВДанил СВЕЧКОВ
Юлия СТАЛИНАЮлия СТАЛИНА
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Животное пыталось спрятаться от огня и едва не погибло.

Животное пыталось спрятаться от огня и едва не погибло.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

На улице Шейнкмана в Екатеринбурге сегодня загорелся один из старейших домов города, построенный еще в 1934 году. Пламя распространялось по крыше и перекинулось на одну из квартир на верхнем этаже. Никто из людей не пострадал - всем удалось выйти. Но в огне едва не погиб черный кот, живший в одной из квартир.

- Его спасатели вынесли и откачали, - рассказала Арина, очевидец.

Добавим, что огонь распространился на площадь в 500 квадратных метров.

ЧППожар на Шейнкмана