Прокуратура начала проверку после двух ДТП с участием детей

В Реже за полчаса произошло два ДТП с участием детей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прокуратура города Реж начала проверку по факту двух ДТП, произошедших в городе, в результате которых двое детей получили травмы, еще один погиб. Дорожные аварии произошли 13 мая с разницей в полчаса на территории города.

По предварительным данным, водители, наехавшие на детей, были трезвы. Дети сами нарушили правила дорожного движения. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан».

Напомним, что в 18 часов в Реже водитель за рулем Daewoo наехал на 9-летнего мальчика, который перебегал дорогу на красный сигнал светофора. Ребенок попал в больницу с травмами.

В 18:35 водитель за рулем иномарки Hyundai сбил двух 11-летних девочек, которые перебегали дорогу в неположенном месте. Девочки были серьезно травмированы, одна из них скончалась в больнице.

По итогам проверки в отношении виновных лиц будут приняты меры прокурорского реагирования.