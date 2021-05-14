Tele2 вышла на Яндекс.Маркет

Фото:предоставлено Tele2

Tele2 первая на телеком-рынке заключила прямой договор с единой платформой для взаимодействия онлайн-покупателей с продавцами и производителями Яндекс.Маркет. Число активных пользователей маркетплейса составляет 7,7 млн. С выходом на него Tele2 укрепила присутствие в цифровых каналах подключения и сохранила сверхбыструю доставку SIM-карт за счет логистических и складских ресурсов партнера.

Запуск продаж Tele2 на Яндекс.Маркете стартовал с двух городов: Москвы и Ростова-на-Дону. Для покупки SIM-карты на сайте market.yandex.ru необходимо зайти в раздел каталога «Цифровые товары» или ввести соответствующий запрос в поисковую строку сервиса.

Жители Московского региона смогут приобрести тарифный план «Мой онлайн» на сайте маркетплейса со скидкой до 33%: за 200 рублей покупатель получит SIM-карту с балансом 300 рублей. Таким образом, за половину месячной платы клиент сможет расходовать пакет из 500 минут разговоров, 15 Гб интернет-трафика и безлимитного доступа к мессенджерам в течение 21 дня. Для продления пользования услугами до конца месяца потребуется пополнить баланс на 100 рублей.

После добавления SIM-карты в виртуальную корзину Яндекс.Маркета покупателю будет доступен любой удобный способ доставки: курьером, самовывозом в постамате или пункте выдачи, а также почтой. Заказ привезут на следующий день. Оплатить его можно банковской картой онлайн или наличными курьеру при получении. Активация SIM-карты осуществляется самостоятельно с помощью мобильного приложения «Мой Tele2».

Tele2 продолжает наращивать число федеральных партнеров, увеличивая долю продаж в крупнейших сетевых дистрибьютерах и маркетплейсах. Помимо Яндекс.Маркета, в их число входят Wildberries, «Магнит», «М.Видео» и «Эльдорадо», «Почта России», а также сеть DNS. В начале года оператор зафиксировал активный рост подключений через крупные сети в столичном регионе: по итогам первых четырех месяцев 2021 года было продано на 68% больше SIM-карт, чем за аналогичный период прошлого года.

Игорь Майстренко, заместитель генерального директора по продажам и развитию массового рынка Tele2:

- Маркетплейсы объединили в себе ключевые аспекты комфортного и осознанного интернет-шопинга: широкий ассортимент товаров и мониторинг их наличия, удобство оплаты и доставки заказов, возможность выбрать наиболее выгодную цену, а также множество оценок и отзывов пользователей. Эти очевидные преимущества онлайн-торговли актуальны и при выборе мобильного оператора, чем и обусловлен старт продаж наших SIM-карт на Яндекс.Маркете. Tele2 традиционно поддерживает образ жизни своих абонентов, и выстраивание партнерских отношений с экосистемой продуктов Яндекса – логичный и закономерный шаг в сторону улучшения клиентского опыта и закрепления цифровых привычек в потребительском поведении клиентов.