Возгорание произошло на чердаке дома Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге после пожара в многоэтажке на Шейкмана прокуратура начала проверку. Специалисты проверят соблюдение требований пожарной безопасности управляющей компанией.

- По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, - рассказали в прокуратуре.

Напомним, что возгорание произошло на чердаке дома. Затем огонь перекинулся на кровлю здания и на одну из квартир на верхнем этаже.

Из горящего дома пожарные с помощью дыхательных аппаратов по задымленной лестнице вывели четырех человек. Из них - двое инвалидов, которые не могут передвигаться самостоятельно. По предварительной информации ГУ МЧС РФ по Свердловской области, погибших и пострадавших нет.