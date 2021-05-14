Евгений Куйвашев провел субботник на территории детской больницы №9

Евгений Куйвашев вместе с коллегами посадили на территории больницы деревья Фото: Алексей БУЛАТОВ

На территории детской больницы №9 с опозданием, но провели субботник. Прошлый, когда на уборку должен был выйти весь Екатеринбург, пришлось отложить из-за дождей. Надел перчатки и взял в руки грабли и глава Свердловской области Евгений Куйвашев. С собой он пригласил коллег - сотрудников аппарата губернатора и регионального правительства.

На субботник пришли сотрудники аппарата губернатора и регионального правительства Фото: Алексей БУЛАТОВ

На субботнике убрали с территории больницы мусор и старые листья деревьев Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уборкой субботник не закончился. Евгений Куйвашев вместе с коллегами посадили на территории больницы деревья, а затем занес ребятам - пациентам больницы подарки.

Евгений Куйвашев прибрал территорию больницы, а затем подарил пациентам подарки Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Сейчас в стационаре «девятки» около 500 пациентов. Болеть, конечно, никто не любит. Но я понимаю, что особенно грустно проводить время в палате, если ты еще ребенок, а за окном - почти настоящее лето. Мы постарались хоть немного порадовать ребят, - написал на своей странице в Instagram глава региона.

Теперь деревьям возле больницы не страшны паразиты - во время субботника их побелили Фото: Алексей БУЛАТОВ